Устина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иван Егорович

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: (Попова) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Егорович

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: (Попова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Егорович

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Попова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Егорович

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: (Попова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Егорович

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: (Попова) Марья Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Егорович

Смерть
Неизвестно

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