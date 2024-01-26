Устина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Иван Егорович
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: (Попова) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Егорович
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: (Попова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Егорович
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Попова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Егорович
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: (Попова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Егорович
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: (Попова) Марья Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Егорович
Смерть
Неизвестно