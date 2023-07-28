Шохина (Петрова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохина (Петрова) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
26.08.1887

Дочь: Шохина (Шохина) Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Шохин Дмитрий Яковлевич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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