Шохина (Петрова) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1887
Дочь: Шохина (Шохина) Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Шохин Дмитрий Яковлевич
Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно