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Колесова Анна Васильевна

Место рождения

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1864

Муж: Колесов (Епифанов) Василий Епифанович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Епифанов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Колесов (Епифанов) Василий Епифанович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Епифанов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Колесов (Епифанов) Василий Епифанович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Епифанов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Колесов (Епифанов) Василий Епифанович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Колесова Хиония Васильевна

Отец ребёнка: Колесов (Епифанов) Василий Епифанович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Колесова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Колесов (Епифанов) Василий Епифанович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Колесов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Колесов (Епифанов) Василий Епифанович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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