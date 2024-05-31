Колесова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1864
Рождение ребёнка
1865
Сын: Епифанов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Колесов (Епифанов) Василий Епифанович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Епифанов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Колесов (Епифанов) Василий Епифанович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Колесов (Епифанов) Василий Епифанович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Колесова Хиония Васильевна
Отец ребёнка: Колесов (Епифанов) Василий Епифанович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Колесова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Колесов (Епифанов) Василий Епифанович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Колесов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Колесов (Епифанов) Василий Епифанович
Смерть
Неизвестно