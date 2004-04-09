Айзатуллина Диляфруз
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1932
Дата смерти09.04.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Айзатуллин Рафагат
Рождение ребёнка
13.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Айзатуллин Рафагат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Айзатуллин Рафагат
Смерть
09.04.2004
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно