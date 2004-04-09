Айзатуллина Диляфруз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айзатуллина Диляфруз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1932

Дата смерти

09.04.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айзатуллин Рафагат

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айзатуллин Рафагат

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айзатуллин Рафагат

Смерть
09.04.2004
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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