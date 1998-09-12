Ускова (Статейкина) Вера Елисеевна 30.09.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ускова (Статейкина) Вера Елисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1926

Дата смерти

12.09.1998

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1926

Отец: Статейкин Елисей Алексеевич

Мать: Статейкина (Попова) Елена Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усков Анатолий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Константин Павлович

Рождение ребёнка
06.03.1948

Дочь: Желтухина (Суханова) Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Суханов Константин Павлович

Рождение ребёнка
02.02.1954

Дочь: Витюгова (Ускова) Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Усков Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
15.05.1954

Дочь: Дудкинская (Ускова) Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Усков Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
15.11.1954

Сын: Усков Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Усков Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
28.12.1958

Сын: Усков Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Усков Анатолий Александрович

Смерть
12.09.1998

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