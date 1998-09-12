Ускова (Статейкина) Вера Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1926
Дата смерти12.09.1998
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1948
Дочь: Желтухина (Суханова) Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Суханов Константин Павлович
Рождение ребёнка
02.02.1954
Дочь: Витюгова (Ускова) Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Усков Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
15.05.1954
Дочь: Дудкинская (Ускова) Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Усков Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
15.11.1954
Сын: Усков Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Усков Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
28.12.1958
Отец ребёнка: Усков Анатолий Александрович
Смерть
12.09.1998