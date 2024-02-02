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Маласай Константин Эдуардович

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

26.11.1962

Дата смерти

02.02.2024

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трохименко Марина Юрьевна

Бобруйск, Могилёвская область
Смерть
02.02.2024
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Умер от острого лимфобластного лейкоза после 10 месяцев болезни, похоронен на северном кладбище Ростова-на-Дону

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