Маласай Константин Эдуардович
Место рождения
Дата рождения26.11.1962
Дата смерти02.02.2024
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
26.11.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трохименко Марина Юрьевна
Бобруйск, Могилёвская область
Смерть
02.02.2024
Умер от острого лимфобластного лейкоза после 10 месяцев болезни, похоронен на северном кладбище Ростова-на-Дону