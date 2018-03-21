Пикулина (Гуртовая) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1932
Дата смерти21.03.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолаева Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Пикулин Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1961
Дочь: Пикулина Ирина (Светлана) Александровна/Алексеевна
Отец ребёнка: Пикулин Алексей Николаевич
Лосево, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
21.03.2018