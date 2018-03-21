Пикулина (Гуртовая) Мария Алексеевна 04.04.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пикулина (Гуртовая) Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1932

Дата смерти

21.03.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1932

Отец: Гуртовой Алексей Акимович

Мать: Гуртовая (Землянская) Дарья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолаева Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Пикулин Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикулин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
20.02.1961

Дочь: Пикулина Ирина (Светлана) Александровна/Алексеевна

Отец ребёнка: Пикулин Алексей Николаевич

Лосево, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
21.03.2018

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