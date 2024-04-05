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Щетинин Макар Парфенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832 ст.

Отец: Щетинин Парфен Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щетинина Евдокия Спиридоновна

Военная служба
Около 1854 ст.
Рождение ребёнка
21.04.1866 ст.

Сын: Щетинин Александр Макарович

Мать ребёнка: Щетинина Евдокия Спиридоновна

Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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