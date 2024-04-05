Щетинин Макар Парфенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832 ст.
Отец: Щетинин Парфен Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Около 1854 ст.
Рождение ребёнка
21.04.1866 ст.
Сын: Щетинин Александр Макарович
Мать ребёнка: Щетинина Евдокия Спиридоновна
Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно