Frazzitta Giorgio
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.2015
Дочь: Frazzitta Martina
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.08.2017
Дочь: Frazzitta Elisa
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.11.2019
Дочь: Frazzitta Lucia
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности