Frazzitta Giorgio — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Frazzitta Giorgio

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

2015 г.р.
2017 г.р.
2019 г.р.

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.02.2015

Дочь: Frazzitta Martina

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.08.2017

Дочь: Frazzitta Elisa

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.11.2019

Дочь: Frazzitta Lucia

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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