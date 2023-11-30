Мурсалимова (Мурсалимова) Мерзян 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурсалимова (Мурсалимова) Мерзян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исмаилов Ишмемет

Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ишмеметова (Ишмеметова) Мяргуба

Отец ребёнка: Исмаилов Ишмемет

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ишмеметова (Ишмеметова) Мухиббя

Отец ребёнка: Исмаилов Ишмемет

Смерть
Неизвестно

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