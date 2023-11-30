Мурсалимова (Мурсалимова) Мерзян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исмаилов Ишмемет
Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ишмеметова (Ишмеметова) Мяргуба
Отец ребёнка: Исмаилов Ишмемет
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ишмеметова (Ишмеметова) Мухиббя
Отец ребёнка: Исмаилов Ишмемет
Смерть
Неизвестно