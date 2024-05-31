Морозова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти03.03.1898
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Назар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Морозов Константин
Отец ребёнка: Морозов Пётр
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: (Морозова) Анна
Отец ребёнка: Морозов Пётр
Смерть
03.03.1898
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Бракосочетание
После 1898
Муж: Морозов Пётр
Похороны
Неизвестно
Подлипичье, Подчерковская волость, Дмитровский уезд