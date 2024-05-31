Морозова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

03.03.1898

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Около 1862 г.р.
Около 1863 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Назар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Морозов Константин

Отец ребёнка: Морозов Пётр

Митькино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: (Морозова) Анна

Отец ребёнка: Морозов Пётр

Митькино, Дмитровский, Московская область
Смерть
03.03.1898
Митькино, Дмитровский, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Бракосочетание
После 1898

Муж: Морозов Пётр

Похороны
Неизвестно
Подлипичье, Подчерковская волость, Дмитровский уезд

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