Соколинский Кирилл Александрович
Место рождениямосква, Россия
Дата рождения1912
Дата смерти1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.04.1945
Развод
31.07.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Салло (соколинская) Галина Евгеньевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1976
москва