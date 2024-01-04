Соколинский Кирилл Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколинский Кирилл Александрович

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Место рождения

москва, Россия

Дата рождения

1912

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

москва, Россия
Бракосочетание
24.04.1945

Жена: Салло (соколинская) Галина Евгеньевна

Развод
31.07.1946

Жена: Салло (соколинская) Галина Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салло (соколинская) Галина Евгеньевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1976
москва
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