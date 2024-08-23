Пазырев Иван Власьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пазырев Иван Власьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

После 1901

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Запивалова (Пазырева) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1901

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