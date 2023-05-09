Иванова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушуева Инна Павловна

Отец ребёнка: Бушуев Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушуева Люся Павловна

Отец ребёнка: Бушуев Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушуев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Бушуев Павел Михайлович

Рождение ребёнка
22.10.1939

Сын: Бушуев Юрий Павлович

Отец ребёнка: Бушуев Павел Михайлович

Смерть
Неизвестно

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