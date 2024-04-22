Ананьева Агафья Романовна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
04.02.1872 ст.
Абрама Степанова Квасникова сын Феодот Абрамов вторым браком 24 Романа Тимофеева Ананьева дочь-девица Агафья Романовна 18
Рождение ребёнка
07.01.1873 ст.
Сын: Квасников Малахия Федотов
Отец ребёнка: Квасников Федот Абрамович
Смерть
Неизвестно