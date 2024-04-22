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Ананьева Агафья Романовна

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Ананьев Роман Тимофеевич

Мать: Ананьева Улита Ермолаевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
04.02.1872 ст.

Муж: Квасников Федот Абрамович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Абрама Степанова Квасникова сын Феодот Абрамов вторым браком 24 Романа Тимофеева Ананьева дочь-девица Агафья Романовна 18
Рождение ребёнка
07.01.1873 ст.

Сын: Квасников Малахия Федотов

Отец ребёнка: Квасников Федот Абрамович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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