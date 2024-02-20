Червинский Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1883
Дата смерти29.10.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1883
Отец: Червинский Франц
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1912
Сын: Червинский Мичислав
Мать ребёнка: Червинская (Крачковская) Розалия
Рождение ребёнка
06.02.1916
Сын: Червинский Франц
Мать ребёнка: Червинская (Крачковская) Розалия
Рождение ребёнка
14.09.1923
Дочь: Зауэр (Червинская) Владислава
Мать ребёнка: Червинская (Крачковская) Розалия
Смерть
29.10.1962
Похороны
Неизвестно