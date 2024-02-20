Червинский Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧервинский Петр

Червинский Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1883

Дата смерти

29.10.1962

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1883

Отец: Червинский Франц

Мать: Червинская (Домбровская) Текля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Червинская (Крачковская) Розалия

Рождение ребёнка
10.03.1912

Сын: Червинский Мичислав

Мать ребёнка: Червинская (Крачковская) Розалия

Рождение ребёнка
06.02.1916

Сын: Червинский Франц

Мать ребёнка: Червинская (Крачковская) Розалия

Рождение ребёнка
14.09.1923

Дочь: Зауэр (Червинская) Владислава

Мать ребёнка: Червинская (Крачковская) Розалия

Смерть
29.10.1962
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.