Савинчева Агафья Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Отец ребёнка: Савинчев Петр Григорьевич
Дочь: Малахина Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Савинчев Петр Григорьевич
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Савинчев Петр Григорьевич
Дочь: Иульяния Петровна
Отец ребёнка: Савинчев Петр Григорьевич
Сын: Савинчев Василий Петрович
Отец ребёнка: Савинчев Петр Григорьевич
Сын: Савинчев Алексей Петрович
Отец ребёнка: Савинчев Петр Григорьевич
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Савинчев Петр Григорьевич
Сын: Савинчев Александр Петрович
Отец ребёнка: Савинчев Петр Григорьевич
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Савинчев Петр Григорьевич
Сын: Савинчев Василий Петрович
Отец ребёнка: Савинчев Петр Григорьевич
Дочь: Козьмина Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Савинчев Петр Григорьевич
Дочь: Ульяния Петровна
Отец ребёнка: Савинчев Петр Григорьевич