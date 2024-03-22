Савинчева Агафья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинчева Агафья Дмитриевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1888

Сын: Савинчев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Савинчев Петр Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Малахина Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Савинчев Петр Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1898

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Савинчев Петр Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.12.1899

Дочь: Иульяния Петровна

Отец ребёнка: Савинчев Петр Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.07.1903

Сын: Савинчев Василий Петрович

Отец ребёнка: Савинчев Петр Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.11.1904

Сын: Савинчев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Савинчев Петр Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.1907

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Савинчев Петр Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.02.1909

Сын: Савинчев Александр Петрович

Отец ребёнка: Савинчев Петр Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1911

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Савинчев Петр Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1917

Сын: Савинчев Василий Петрович

Отец ребёнка: Савинчев Петр Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козьмина Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Савинчев Петр Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяния Петровна

Отец ребёнка: Савинчев Петр Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинчев Петр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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