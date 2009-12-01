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Осипова Мария Гаруновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.2009

Отец: Осипов Гарун Гильянович

Мать: Осипова Лидия

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