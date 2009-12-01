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Осипова Мария Гаруновна
Осипова Мария Гаруновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.12.2009
Пол
Женский
Отец
Осипов Гарун Гильянович
1975 г.р.
Мать
Осипова (Азизова) Лидия
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.2009
Отец:
Осипов Гарун Гильянович
Мать:
Осипова Лидия
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