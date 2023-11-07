Сергиевский Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиевский Алексей

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиевский Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Древаль (Сергиевская) Марина Сергеевна

Рождение ребёнка
23.01.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Древаль (Сергиевская) Марина Сергеевна

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