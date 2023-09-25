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Колотов Михаил Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колотова Нина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колотова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1955

Сын: Колотов Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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