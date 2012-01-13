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Лютов Владимир Алексеевич

Место рождения

Старое Сабурово, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

10.01.1939

Дата смерти

13.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1939

Отец: Лютов Алексей

Мать: Лютова Татьяна

Старое Сабурово, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
02.01.1963

Жена: Лютова (Шунина) Нина Семёновна

Томилино, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1963

Сын: Лютов Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Лютова (Шунина) Нина Семёновна

Рождение ребёнка
10.04.1967

Сын: Лютов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Лютова (Шунина) Нина Семёновна

Томилино, Люберцы, Московская область
Смерть
13.01.2012
Лыткарино, Лыткарино, Московская область
Новое Лыткаринское кладбище Участок 1, №430

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