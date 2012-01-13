Лютов Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1939
Дата смерти13.01.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1939
Отец: Лютов Алексей
Мать: Лютова Татьяна
Бракосочетание
02.01.1963
Рождение ребёнка
02.04.1963
Мать ребёнка: Лютова (Шунина) Нина Семёновна
Рождение ребёнка
10.04.1967
Сын: Лютов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Лютова (Шунина) Нина Семёновна
Смерть
13.01.2012
Лыткарино, Лыткарино, Московская область
Новое Лыткаринское кладбище Участок 1, №430