Закедская (Измайлова) Евпраксия Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закедская (Измайлова) Евпраксия Владимирова

Место рождения

с. Троицкое в Бору, Ростовский уезд

Дата рождения

02.01.1845

Дата смерти

29.09.1908

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1845

Отец: Измайлов (Голубинский) Владимир Николаев

Мать: Анна Михайлова

Бракосочетание
14.04.1863

Муж: Закедский Иоанн Константинов

Супруг(-а): Евпраксия Владимировна Закедская (Измайлова)
Рождение ребёнка
21.01.1864

Сын: Закедский Владимир Иоаннович

Отец ребёнка: Закедский Иоанн Константинов

Рождение ребёнка
05.06.1866

Дочь: Корсунская (Закедская) Раиса Иоанновна

Отец ребёнка: Закедский Иоанн Константинов

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: (Закедская) Елизавета Иоанновна

Отец ребёнка: Закедский Иоанн Константинов

Рождение ребёнка
17.02.1873

Сын: Закедский Аркадий Иоаннович

Отец ребёнка: Закедский Иоанн Константинов

Рождение ребёнка
01.03.1876

Дочь: Ушакова (Закедская) Лидия Иоанновна

Отец ребёнка: Закедский Иоанн Константинов

Рождение ребёнка
01.01.1878

Сын: Закедский Вячеслав Иоаннович

Отец ребёнка: Закедский Иоанн Константинов

Рождение ребёнка
19.05.1880

Дочь: Соловьева (Закедская) Серафима Иоанновна

Отец ребёнка: Закедский Иоанн Константинов

Рождение ребёнка
06.08.1886

Дочь: Ораевская (Закедская) Вера Иоанновна

Отец ребёнка: Закедский Иоанн Константинов

Смерть
29.09.1908

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