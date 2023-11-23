Закедская (Измайлова) Евпраксия Владимирова
Место рожденияс. Троицкое в Бору, Ростовский уезд
Дата рождения02.01.1845
Дата смерти29.09.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1845
Бракосочетание
14.04.1863
Супруг(-а): Евпраксия Владимировна Закедская (Измайлова)
Рождение ребёнка
21.01.1864
Сын: Закедский Владимир Иоаннович
Отец ребёнка: Закедский Иоанн Константинов
Рождение ребёнка
05.06.1866
Дочь: Корсунская (Закедская) Раиса Иоанновна
Отец ребёнка: Закедский Иоанн Константинов
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: (Закедская) Елизавета Иоанновна
Отец ребёнка: Закедский Иоанн Константинов
Рождение ребёнка
17.02.1873
Сын: Закедский Аркадий Иоаннович
Отец ребёнка: Закедский Иоанн Константинов
Рождение ребёнка
01.03.1876
Дочь: Ушакова (Закедская) Лидия Иоанновна
Отец ребёнка: Закедский Иоанн Константинов
Рождение ребёнка
01.01.1878
Сын: Закедский Вячеслав Иоаннович
Отец ребёнка: Закедский Иоанн Константинов
Рождение ребёнка
19.05.1880
Дочь: Соловьева (Закедская) Серафима Иоанновна
Отец ребёнка: Закедский Иоанн Константинов
Рождение ребёнка
06.08.1886
Дочь: Ораевская (Закедская) Вера Иоанновна
Отец ребёнка: Закедский Иоанн Константинов
Смерть
29.09.1908