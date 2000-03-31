Захаров Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1922
Дата смерти31.03.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1922
Отец: Захаров Федор
Мать: Захарова Мария
Рождение ребёнка
1949
Сын: Захаров Михаил
Мать ребёнка: Захарова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Захаров Алексей
Мать ребёнка: Захарова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
15.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова Мария Андреевна
д. Елино
Смерть
31.03.2000