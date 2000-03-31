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Захаров Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1922

Дата смерти

31.03.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1949 г.р.
1953 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1922

Отец: Захаров Федор

Мать: Захарова Мария

Рождение ребёнка
1949

Сын: Захаров Михаил

Мать ребёнка: Захарова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Захаров Алексей

Мать ребёнка: Захарова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
15.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Мария Андреевна

д. Елино
Смерть
31.03.2000
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