Авдеева (Сиднева) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева (Сиднева) Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
23.03.1983

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Авдеев Александр Николаевич

Мохсоголлох, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
10.11.1987

Сын: Авдеев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Авдеев Александр Николаевич

Мохсоголлох, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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