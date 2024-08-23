Авдеева (Сиднева) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1983
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Авдеев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
10.11.1987
Сын: Авдеев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Авдеев Александр Николаевич