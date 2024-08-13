Коблякова (Коблякова) Стефанида Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобляков Кузьма Игнатьевич
Отец ребёнка: Кобляков Игнат Макарович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Корноухова (Коблякова) Александра Игнатьевна
Отец ребёнка: Кобляков Игнат Макарович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Коблякова) Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Кобляков Игнат Макарович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Кузнецова (Коблякова) Анисья Игнатьевна
Отец ребёнка: Кобляков Игнат Макарович