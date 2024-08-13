Коблякова (Коблякова) Стефанида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коблякова (Коблякова) Стефанида Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобляков Кузьма Игнатьевич

Отец ребёнка: Кобляков Игнат Макарович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Корноухова (Коблякова) Александра Игнатьевна

Отец ребёнка: Кобляков Игнат Макарович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Коблякова) Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Кобляков Игнат Макарович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Кузнецова (Коблякова) Анисья Игнатьевна

Отец ребёнка: Кобляков Игнат Макарович

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