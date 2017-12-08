Пимошина (Касьянова) Надежда Григорьевна
Место рожденияТомск
Дата рождения22.06.1947
Дата смерти08.12.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1947
Томск
Рождение ребёнка
13.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пимошин Владислав Михайлович
Томск
Рождение ребёнка
19.10.1978
Дочь: Пимошина Галина Владиславовна
Отец ребёнка: Пимошин Владислав Михайлович
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
08.12.2017
Томск