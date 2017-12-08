Пимошина (Касьянова) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пимошина (Касьянова) Надежда Григорьевна

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Место рождения

Томск

Дата рождения

22.06.1947

Дата смерти

08.12.2017

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1947

Отец: Касьянов Григорий Яковлевич

Мать: Касьянова Галина Григорьевна

Томск
Рождение ребёнка
13.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пимошин Владислав Михайлович

Томск
Рождение ребёнка
19.10.1978

Дочь: Пимошина Галина Владиславовна

Отец ребёнка: Пимошин Владислав Михайлович

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
08.12.2017
Томск
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