Прытов Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1933
Дата смерти17.06.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1957
Дочь: Мухина (Прытова) Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Прытова (Шаранова) Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
28.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прытова (Шаранова) Елизавета Павловна
Смерть
17.06.2003