Прытов Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прытов Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1933

Дата смерти

17.06.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
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Место
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Рождение
29.07.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прытова (Шаранова) Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
13.01.1957

Дочь: Мухина (Прытова) Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Прытова (Шаранова) Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
28.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прытова (Шаранова) Елизавета Павловна

Смерть
17.06.2003

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