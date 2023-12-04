Капитонова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Сын: Капитонов Кузьма Михайлович
Отец ребёнка: Капитонов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Капитонов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Капитонов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капитонов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Капитонов Михаил Михайлович
Смерть
Неизвестно