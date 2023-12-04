Капитонова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капитонова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Капитонов Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Капитонов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Капитонов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Капитонов Михаил Михайлович

Башутино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капитонов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Капитонов Михаил Михайлович

Башутино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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