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Улезьков Федор Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1845

Отец: Улезьков Матвей Яковлевич

Мать: Улезькова Лукерья Алексеевна

Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858) | Л. 1040 об. (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0916.jpg)
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Рождение ребёнка
1871

Сын: Улезьков Александр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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