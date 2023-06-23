Поручиков Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоручиков Константин

Поручиков Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Поручиков Митрофан Константинович

Мать ребёнка: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Поручиков Иван Константинович

Мать ребёнка: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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