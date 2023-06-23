Поручиков Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Сын: Поручиков Митрофан Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Поручиков Иван Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно