Первунинский Иван Денисьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Первунинский Денис Миронович
Мать: Первунинская Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Первунинская Мария Ивановна
Мать ребёнка: Первунинская Параскева Арсентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Сын: Первунинский Николай Иванович
Мать ребёнка: Первунинская Параскева Арсентьевна
Рождение ребёнка
26.10.1863
Сын: Первунинский Андрей Иванович
Мать ребёнка: Первунинская Параскева Арсентьевна
Смерть
Неизвестно