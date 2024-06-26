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Первунинский Иван Денисьевич

Место рождения

Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Первунинский Денис Миронович

Мать: Первунинская Ирина

Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Первунинская Мария Ивановна

Мать ребёнка: Первунинская Параскева Арсентьевна

Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первунинская Параскева Арсентьевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Первунинский Николай Иванович

Мать ребёнка: Первунинская Параскева Арсентьевна

Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.10.1863

Сын: Первунинский Андрей Иванович

Мать ребёнка: Первунинская Параскева Арсентьевна

Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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