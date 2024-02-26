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Чурилина Марфа Яковлева (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилин Калина Артемьев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: (Чурилина) Настасья Калинова (Вна)

Отец ребёнка: Чурилин Калина Артемьев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: (Чурилина) Дарья Калинова (Вна)

Отец ребёнка: Чурилин Калина Артемьев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: (Чурилина) Лукерья Калинова (Вна)

Отец ребёнка: Чурилин Калина Артемьев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: (Чурилина) Авдотья Калинова (Вна)

Отец ребёнка: Чурилин Калина Артемьев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно

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