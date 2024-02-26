Чурилина Марфа Яковлева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: (Чурилина) Настасья Калинова (Вна)
Отец ребёнка: Чурилин Калина Артемьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: (Чурилина) Дарья Калинова (Вна)
Отец ребёнка: Чурилин Калина Артемьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: (Чурилина) Лукерья Калинова (Вна)
Отец ребёнка: Чурилин Калина Артемьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: (Чурилина) Авдотья Калинова (Вна)
Отец ребёнка: Чурилин Калина Артемьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно