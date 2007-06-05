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Шикун Антон Васильевич
Шикун Антон Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.06.2007
Пол
Мужской
Отец
Шикун Василий Владимирович
1981 г.р.
Мать
Шикун Татьяна Алексеевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.2007
Отец:
Шикун Василий Владимирович
Мать:
Шикун Татьяна Алексеевна
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