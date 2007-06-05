Шикун Антон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шикун Антон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.2007

Пол

Мужской

Отец

1981 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.2007

Отец: Шикун Василий Владимирович

Мать: Шикун Татьяна Алексеевна

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