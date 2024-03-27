Байкова Варвара Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Андреева Вера Николаевна
Отец ребёнка: Байков Николай Петрович
р.п.Тума, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1948
Сын: Байков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Байков Николай Петрович
р.п.Тума
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996
р.п.Тума, Рязанской обл.
Похороны
Неизвестно
р.п.Тума, Рязанской обл.