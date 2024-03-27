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Байкова Варвара Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Андреева Вера Николаевна

Отец ребёнка: Байков Николай Петрович

р.п.Тума, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1948

Сын: Байков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Байков Николай Петрович

р.п.Тума
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байков Николай Петрович

Смерть
1996
р.п.Тума, Рязанской обл.
Похороны
Неизвестно
р.п.Тума, Рязанской обл.
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