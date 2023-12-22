Школдина -- Параскева Кузьминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Школдина -- Параскева Кузьминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

06.06.1898

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1860

Дочь: Школдина Марфа Панкратовна

Отец ребёнка: Школдин Панкрат Филимонович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.01.1862

Дочь: Школдина Анна Пантилеевна

Отец ребёнка: Школдин Пантилей Филимонович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Школдин Панкрат Филимонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Школдин Пантилей Филимонович

Смерть
06.06.1898
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
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