Школдина -- Параскева Кузьминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти06.06.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.06.1860
Дочь: Школдина Марфа Панкратовна
Отец ребёнка: Школдин Панкрат Филимонович
Рождение ребёнка
25.01.1862
Дочь: Школдина Анна Пантилеевна
Отец ребёнка: Школдин Пантилей Филимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.06.1898
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]