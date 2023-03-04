Ерёмина (Корсакова) Марина Исакова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти27.08.1848 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1845 ст.
1845-1849 г. МК с. Истобенскок Николаевская церк. (жених дер. Шишмаринской 23 года/невеста Пищальского прихода дер. Крутиковской крест. Исака Никитина Корсакова дочь 21 год/поручители Марко Петров Пет... Показать все
Рождение ребёнка
11.05.1846 ст.
Отец ребёнка: Ерёмин Семён Петрович
Рождение ребёнка
25.08.1848 ст.
Дочь: Наталия Семёновна
Отец ребёнка: Ерёмин Семён Петрович
Смерть
27.08.1848 ст.