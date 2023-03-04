Ерёмина (Корсакова) Марина Исакова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина (Корсакова) Марина Исакова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

27.08.1848 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1845 ст.

Муж: Ерёмин Семён Петрович

1845-1849 г. МК с. Истобенскок Николаевская церк. (жених дер. Шишмаринской 23 года/невеста Пищальского прихода дер. Крутиковской крест. Исака Никитина Корсакова дочь 21 год/поручители Марко Петров Пет... Показать все
Рождение ребёнка
11.05.1846 ст.

Сын: Ерёмин Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Ерёмин Семён Петрович

Рождение ребёнка
25.08.1848 ст.

Дочь: Наталия Семёновна

Отец ребёнка: Ерёмин Семён Петрович

Смерть
27.08.1848 ст.
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