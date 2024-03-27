Низаметдинов Абдулгани Мельник — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низаметдинов Абдулгани Мельник

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

05.05.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1892

Отец: Низамутдин Бин Айнутдин Бин Алюк

Мать: Мадина Тормакеляй Кызы

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шаймярданова) Сара

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шаймярданова) Сара

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шаймярданова) Сара

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шаймярданова) Сара

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шаймярданова) Сара

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шаймярданова) Сара

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шаймярданова) Сара

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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