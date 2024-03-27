Низаметдинов Абдулгани Мельник
Место рождения
Дата рождения05.05.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1892
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
02.11.1929
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1941
Смерть
Неизвестно