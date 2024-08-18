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Баженов Михаил Афанасьевич

Место рождения

Высокая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Высокая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1942
Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Погиб в ВОВ, рядовой Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Шауры ; Руднянский р-н, с.п. Понизовское, д. Даровая, братская могила 8 https://vk.cc/czxPP9

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