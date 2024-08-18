Баженов Михаил Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Смерть
1942
Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Погиб в ВОВ, рядовой Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Шауры ; Руднянский р-н, с.п. Понизовское, д. Даровая, братская могила 8 https://vk.cc/czxPP9