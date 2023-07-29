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Власов Lasine Fedor Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Жена

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Влас Максимович

Мать: Власова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Lasine Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Власов Lasine Гавриил Федорович

Мать ребёнка: Власова Lasine Пелагея

Чиасалма, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Власов Lasine Никита Федорович

Мать ребёнка: Власова Lasine Пелагея

Чиасалма, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния

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