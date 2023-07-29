Власов Lasine Fedor Власович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Влас Максимович
Мать: Власова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Lasine Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Власов Lasine Гавриил Федорович
Мать ребёнка: Власова Lasine Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Власов Lasine Никита Федорович
Мать ребёнка: Власова Lasine Пелагея