Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лебедева) Людмила
Мать ребёнка: (Лебедева) Вера
Рождение ребёнка
03.03.1952
Сын: Лебедев Алексей
Мать ребёнка: (Лебедева) Вера
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно