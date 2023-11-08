Агрофена Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симеон Григорьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Парсковья Яковлева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Матрона Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Григорьев
Смерть
До 1858