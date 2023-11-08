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Агрофена Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симеон Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Парсковья Яковлева

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Матрона Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Григорьев

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
До 1858

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