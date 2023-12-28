Хмелёва (Смирнова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелёва (Смирнова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелёв Александр Андрианович

Рождение ребёнка
17.03.1891 ст.

Дочь: Хмелёва Вера Александровна

Отец ребёнка: Хмелёв Александр Андрианович

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Хмелёва Людмила Александровна

Отец ребёнка: Хмелёв Александр Андрианович

Смерть
Неизвестно

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