Хмелёва (Смирнова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1891 ст.
Дочь: Хмелёва Вера Александровна
Отец ребёнка: Хмелёв Александр Андрианович
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Хмелёва Людмила Александровна
Отец ребёнка: Хмелёв Александр Андрианович
Смерть
Неизвестно