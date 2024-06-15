Байдин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байдин Михаил

Место рождения

Гранц

Дата рождения

09.05.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1946

Отец: Байдин Иван

Мать: Байдина (Байдина) Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодянкина (Байдина) Надежда

Мать ребёнка: Байдина (Болотова) Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байдин Иван

Мать ребёнка: Байдина (Болотова) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байдина (Болотова) Людмила

Рождение ребёнка
1969

Сын: Байдин Дмитрий

Мать ребёнка: Байдина (Болотова) Людмила

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