Байдин Михаил
Место рожденияГранц
Дата рождения09.05.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1946
Отец: Байдин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солодянкина (Байдина) Надежда
Мать ребёнка: Байдина (Болотова) Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байдин Иван
Мать ребёнка: Байдина (Болотова) Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1969
Сын: Байдин Дмитрий
Мать ребёнка: Байдина (Болотова) Людмила