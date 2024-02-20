Сапожкова (Штанько) Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Штанько Антон
Мать: Штанько Наталья
Рождение ребёнка
07.12.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павел
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сапожков Иван Ильич
Рождение ребёнка
08.05.1957
Сын: Сапожков Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Сапожков Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сапожков Иван Ильич
Смерть
Неизвестно