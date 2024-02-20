Сапожкова (Штанько) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожкова (Штанько) Мария Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Штанько Антон

Мать: Штанько Наталья

Рождение ребёнка
07.12.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павел

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сапожков Иван Ильич

Рождение ребёнка
08.05.1957

Сын: Сапожков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Сапожков Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожков Иван Ильич

Смерть
Неизвестно
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