Федчик Женя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федчик Женя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федчик Катя

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
28.01.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федчик Катя

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федчик Катя

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