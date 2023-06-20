Федчик Женя
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федчик Катя
Рождение ребёнка
28.01.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федчик Катя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федчик Катя