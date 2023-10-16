Фролова (Майорова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролова (Майорова) Анна Фёдоровна

Фролова (Майорова) Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Майоров Фёдор Сергеевич

Мать: Майорова Наталья

Смерть
2012
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close