Маслова Агрофена Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Семён
Отец ребёнка: Маслов Сидор Лукянович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Маслов Сидор Лукянович
Рождение ребёнка
?.12.1921
Отец ребёнка: Маслов Сидор Лукянович
Смерть
Неизвестно