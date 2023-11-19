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Головинов Владимир Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Головинов Никита Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головинов Николай Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1927

Сын: Головинов Василий Владимирович

Мать ребёнка: Головинова Мария

Просянка, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Пушкарская Анна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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