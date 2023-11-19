Головинов Владимир Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Головинов Никита Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головинов Николай Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1927
Сын: Головинов Василий Владимирович
Мать ребёнка: Головинова Мария
Просянка, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Пушкарская Анна Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно