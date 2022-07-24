Яковлева Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Устименко Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Андрей Вячеславович
Отец ребёнка: Яковлев Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Алексей Вячеславович
Отец ребёнка: Яковлев Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковлев Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беленовский Александр Алекандрович
Отец ребёнка: Беленовский Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно