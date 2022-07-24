Яковлева Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Валентина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устименко Алексей

Мать: Устименко Мелания Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Андрей Вячеславович

Отец ребёнка: Яковлев Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Алексей Вячеславович

Отец ребёнка: Яковлев Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беленовский Александр Алекандрович

Отец ребёнка: Беленовский Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беленовский Александр Александрович

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