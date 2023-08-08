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Евдокимов Андрей Устинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Евдокимов Устин Евдокимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1903

Сын: Евдокимов Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Евдокимова Пелагея Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Пелагея Афанасьевна

Смерть
?.12.1941
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
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