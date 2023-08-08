Евдокимов Андрей Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Евдокимов Устин Евдокимович
Рождение ребёнка
22.06.1903
Сын: Евдокимов Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Евдокимова Пелагея Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1941
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург